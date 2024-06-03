شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا يرحبون بتكليف الرئيس مصطفى مدبولى تشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب تيسير مطر رئيس حزب أراده جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم بإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم عددا من الوزراء أصحاب الخبرات والكفاءات لتنفيذ تطلعات الشعب في مستقبل أفضل وعلاج كل المشاكل والسلبيات التي شهدتها الفترة الماضية ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

وأكد النائب تيسير مطر أن تحالف الأحزاب المصرية يثق في كفائه وقدرة الدكتور مصطفى مدبولي على قيادة الحكومة الجديدة للبناء على ما أنجزه وما تم خلال الحكومة السابقة، وأنه قادر على تنفيذ كل التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي له.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية عن ترحيبه التكليفات التي وجهها الرئيس السيسي للحكومة الجديدة وخاصة وضع ملف بناء الإنسان المصري على راس الأولويات في التعليم والصحة ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية والحفاظ على محددات الأمن القومي وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل إلى جانب وضع محددات الأمن القومي في مقدمة الأولويات وتعزيز ما تم إنجازه في مجال الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب لترسيخ مفاهيم السلام والأمن الاجتماعي.

وقال النائب تيسير مطر إن الحكومة الجديدة عليها مهام كبيرة سوف تطلع بها خلال المدة المقبلة وأن الشعب يتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بدور كبير خاصة في مجال الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي.