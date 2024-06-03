شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية مصر وإسبانيا بشأن توريد 7 قطارات تالجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.

وعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٤) لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة ۲۰۰ مليون يورو .

وأوضح التقرير أن عملية إحلال وتجديد الوحدات المتحركة في منظومة السكك الحديدية جاءت ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها، وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة لمسير القطارات والوصول بخدمة نقل سككي بجودة عالية تلبي جميع الاحتياجات وتنال الرضاء المجتمعي.

وأكد التقرير، أنه تم التعاقد على تصنيع وتوريد عدد كبير من العربات بجميع درجاتها لتحل محل العربات المتهالكة على جميع خطوط السكة ، وقد كان من ضمن التعاقدات التي نالت استحسان المواطنين تلك المتعلقة بقطارات التالجو المتميزة التي تم تشغيلها على خطى الإسكندرية وأسوان وأن هذا الاستحسان قد شجع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية على توريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة جديدة بقيمة ۲۰۰ مليون يورو.

وأوضح أنه في سبيل توفير التمويل اللازم لتصنيع وتوريد تلك القطارات فقد تم توقيع الاتفاقية المعروضة مع حكومة المملكة الإسبانية لمنح الحكومة المصرية تسهيلات ائتمانية ميسرة بمبلغ ۲۰۰ مليون يورو تمثل إجمالي قيمة عقد التصنيع والتوريد.

وأكد على أن مستوى خدمات قطارات النوم فقد تمكنت اللجنة من استخلاص الدعائم التي بنت عليها رؤيتها النهائية في الاتفاق، والتي كان من أهمها الآتي:تدهور مستوى الخدمة في قطارات النوم بسبب تقادم العربات التي يتراوح عمرها بين ٤٣ ٥٠٠ سنة. - تزايد حجم الطلب على عربات النوم من السياحة الداخلية والخارجية فرض ضرورة التعاقد على قطارات جديدة. اختيار شركة تالجو للتعاقد معها لتوريد القطارات جاء بناء على سمعة طيبة للشركة على مستوى العالم و سوابق اعمال في العديد من دول العالم المتقدم، واستحسان شعبي لقطارات التالجو التي تم تشغيلها في مصر اعتبارا من العام الماضي.

وأضاف أن القطارات المتعاقد عليها تتوافر بها العديد من المميزات التي تحقق أعلى مستويات الأمان والراحة والرفاهية والتي من أهمها : استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي يتنبأ بالأعطال قبل حدوثها ، التصميم المتميز المزود بتقنيات حديثة متطورة تعطي القطارات ثباتاً أثناء المسير في المنحنيات ممايؤدي إلى تقليل الحوادث. . السرعة الفائقة التي تصل إلى ٢٥٠ كم الساعة يخفض زمن التقاطر، وتحقيق أفضل استثمار للوقت تصنيع تلك القطارات من الألومنيوم الأخف وزناً يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود، القطارات مزودة بالعديد من الوسائل الخدمية والترفيهية المتمثلة في أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات دورات مياه على أحدث طرازات، وتصميمات تناسب استخدامات الأشخاص ذوى الإعاقة وشاشات عرض لكل كرسي داخل عربات الدرجة الأولى، وشاشات مركزية داخل عربات الدرجة الثانية، وخدمة واي فاي وبوفيه متميز، وخدمة فندقية فاخرة على أعلى مستوى للركاب، ونظام إنذار للحريق وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب، كل هذه الوسائل تسهم في تحسين مستوى الخدمة والوصول بها إلى المستويات المرضية

وتم الاتفاق المعروض يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المتطورة، وذلك من خلال تضمين العقد التجاري للتصنيع والتوريد بندا خاصا يلزم الشركة المصنعة بالتعاون مع الكيانات المحلية المصرية من أجل توطين جزء من نطاق أعمال التصنيع بحد أقصى ٢٠% ، ومشاركة الشركات المصرية في تصنيع القطارات المتعاقد عليها يمثل نقطة انطلاق نحو توطين صناعة مكونات منظومة السكك الحديدية داخل الدولة المصرية بما يدعم الاقتصاد القومي المصرى ويوفر فرص عمل جديدة ويسهم في تدريب وإعداد فئة جديدة من العمال والفنيين والمهندسين المصريين القادرين على المشاركة في أعمال تصنيع وتطوير القطارات. الشروط المالية لاتفاق المعروض تتمتع بالعديد من التيسيرات .

ومن جانبه، قال النائب أسامة فتحى، عضو مجلس النواب، إن إيرادات قطارات النوم تراجعت إيراداتها بصورة كبيرة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى ضرورة زيادة الإيرادات، مشيدا بحجم الانجاز فى منظومة الطرق والنقل بشكل عام.

وقال النائب احمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن الاتفاقية وهناك نهضة كبيرة فى منظومة السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

وقالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، :" بصفتي من مستقلي قطارات سكك حديد مصر باستمرار وأؤكد أننا بدأنا عهد جديد من التطوير والتحديث بعد سنوات من النسيان خصوصاً في قطارات الصعيد بتحديث القطارات الإسباني أو إدخال قطارات الvip او التالجو بنظام المقاعد".

وتابعت:" ولكن ظلت قطارات النوم وهم قطارين اوثلاثه عتيقه تقاسي علي قضبان السكك الحديدية وطالتها عوامل الزمن وهرمت وباتت أولى بها متاحف السكة الحديد، ولا لشيء وانما تكريماً لها على مشوار حياة امتد لما يزيد على نصف قرن من الزمن في خدمة المصريين والسياح صباحا مساءاً، مضيفة ولا يليق بالدولة المصرية ونحن على مشارف جمهورية جديدة وما صاحبها من تطوير في الخدمات واستخدام التحول الرقمي والذكاء الصناعي أن يستمر العمل بقطارات بدأت عملها منذ 50 عام .

وأشارت صدقى، إلى أن فترة السداد التي تصل لـ40 عاما وفترة سماح حوالي 10 سنوات توجب علينا الموافقة علي هذه الاتفاقية التي أراها تساهم في تعزيز والارتقاء بخدمات النقل وخصوصا في السكك الحديديه، مطالبة اعتماد محطة نجع حمادي كمحطة رئيسية لتوقف جميع قطارات النوم لما لها من أهمية اقتصادية كبرى يرتادها الآلاف من المواطنين يوميا مستقلين لقطارات السكك الحديدية.