شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: نوجه الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى على ما بذلته من جهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة له خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية: تلقيت الآن خبر استقالة الحكومة الحالية وتكليف الدكتور مصفي مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، وفى هذا المقام لا يسعنى إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهد مميز في كل المجالات في ظل تحديات وصعوبات كبيرة.

وتابع رئيس مجلس النواب: كما أشكر حضراتهم جميعا على تعاونهم مع البرلمان المصرى، متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة في اختيار تشكيل يلبي طموحات وآمال الشعب المصرى والأهداف التي وردت في بيان رئاسة الجمهورية بشأن استقالة الحكومة.