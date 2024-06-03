شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: حكومة مصطفى مدبولى تولت البلاد فى مرحلة من أصعب الفترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد علي شكره للحكومة المستقيلة طبقا للدستور علي مابذلته من جهد كبير في فترة تعتبر من أصعب الفترات التي مرت بها البلاد في ظل أزمات إقليمية ودولية وطبيعية كبيرة.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إن تجديد الثقه فى الدكتور مصطفي مدبولي هو إختيار صادف أهله، ويعتبر تقدير من الرئيس للحكومه المستقيله في شخص رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مضيفا أن الشعب كله يأمل في أن تكون الحكومه الجديده قادره علي تنفيذ التكليفات الصادرة لها في كافه المجالات.

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن الحكومة الجديدة سيكون عليها عبء مواصله ما تم في الملفات المختلفة مع رغبه وآمال من الجميع أن يكون هناك تطوير يناسب المرحله نحو استمرار الانطلاق نحو بناء الجمهورية الحديدة.

ويؤكد الحزب علي أت الحكومة الجديدة ستعمل في فترة دقيقة من عمر الوطن في ظل اضطراب إقليمي ودولي، ولكن الحزب يثق في قدره تلك الحكومة بما تمتلكه مصر من قدرات قادرة علي إنجاز مايوكل إليها بما يتناسب مع آمال وطموحات الشعب.