شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: نتمنى التوفيق للدكتور مدبولى فى اختيار أعضاء الحكومة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، كلمة بشأن تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاء نص الكلمة، كالتالي:

تلقيت الآن خبر استقالة الحكومة الحالية، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى والتي كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصرى.. متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة.