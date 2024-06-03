شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عزز التحالف الوطنى ثقافة التطوع بين الشباب؟.. اعرف بالتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي، جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.



وخلال الفترة الماضية عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين فى الحوار الوطني؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة فى الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

كما عمل التحالف الوطنى أيضا على تعزيز ثقافة التطوع لغرس القيم فى النشء، واحتواء كافة طاقاتهم فى مكانها الصحيح، والاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم؛ فى محاولة لتعزيز الثقة فى وطنهم، وتجنب تحول هذه الطاقات فى مكان غير صحيح.



ووفقا لأحدث الإحصاءات، يمتلك التحالف الوطنى قاعدة عريضة من المتطوعين وصلت فى 2022 إلى أكثر 251 ألف متطوع بمتوسط 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، ويوجد 76 ألف متطوع منتظم و14 ألفا من قادة التطوع وهم شباب يستطيعون حشد شباب آخرين للتطوع.

ووفقا لدراسة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فهناك عدد هائل من الشباب المتطوع داخل أنشطة التحالف يشكل قوة كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة بيانات لهؤلاء المتطوعين والتى تساعد فى توظيف إمكانياتهم وخبراتهم وقدراتهم بشكل أكثر احترافية، فهم متطوعون فى الفترة الحالية ولكن مستقبلًا ستسهم هذه القاعدة بصورة كبيرة فى توظيفهم فى الأماكن التى يستحقوها والتى يستطيعون من خلالها رفع مستوى إنتاجيتهم.