شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للدراجة الهوائية.. القانون حدد سن الطفل المسموح لركوب الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الموافق الثالث من يونيو باليوم العالمي للدراجة الهوائية، وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى الضوابط التي وضعها قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996، والذى وضع شروط محددة الركوب الدراجات خوفا على سلامة وحياة الأطفال.

حظر قانون الطفل، قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام للأطفال لمن يقل سنهم عن ثمانى سنوات ويكون متولى أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

كما حظر على مؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

وضع قانون الطفل، عدد من القواعد التى تنظم وضع الطفل والحفاظ عليه فيما يتعلق بقيادة الدراجات والمركبات وأحكام المرور، حتى يتم التصدى لأية محاولات من استغلال الأطفال فى مهن قيادة "التوكتوك" وغيرها من نوعية هذه المركبات.



