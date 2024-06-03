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تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة

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القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة على تجديد الثقة، متمنيه له التوفيق والسداد فى تحمل المسؤولية، واختيار أفضل الكفاءات لتلبية طموحات الشعب المصرى وأماله.

 

كما تتوجه التنسيقية بالشكر، للحكومة السابقة على ماقدمته خلال الأعوام الماضية، وتحملهم المسؤولية فى فترات مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى تحديات الأمن القومى، للعبور بسفينة الوطن لبر الأمان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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