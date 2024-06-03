شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يتوجه لـ كازاختسان بدعوة من نظيره..التعاون البرلمانى يتصدر اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى جمهورية كازاخستان تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى.

والتقى المستشار "عبد الرازق" بمولين أشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون برلماني بين المجلسين.

وأكد "عبد الرازق" على أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين البلدين، وكذا زيادة أعداد السائحين الكازاخيين الذين قد بلغ عددهم 140 ألف سائح العام الماضي، وذلك لما لدى مصر من مواقع أثرية وسياحية جعلتها ضمن أهم الوجهات السياحية لدى السياح من مختلف دول العالم، مؤكدا على حرص مصر على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جانبه، أكد " أشيمبايف" على أهمية تفعيل البروتوكول لتعزيز التعاون بين المجلسين، ومن ثم بين الدولتين في مجال صناعة الأدوية، وكذا في المجال السياحي.

بحث الجانبان تعزيز أطر التعاون فى المجال الزراعي، لاسيما فى ظل وجود مساحات شاسعة بجمهورية كازاخستان قابلة للزراعة والتي قد تحقق لمصر الاستفادة منها فى زراعة القمح.



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