شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.



وقال رئيس مجلس النواب، تحتفل مصر والعالم الاسلامى فى مشارق الأرض ومغاربها فى الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، مضيفا: "نتوجه بخالص التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكل عام وانتم بخير".

وقد ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، كلمة بشأن تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس النواب: تلقيت الآن خبر استقالة الحكومة الحالية وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، وفى هذا المقام لا يسعنى إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهد مميز فى كل المجالات فى ظل تحديات وصعوبات كبيرة.

وتابع رئيس مجلس النواب: كما أشكر حضراتهم جميعا على تعاونهم مع البرلمان المصرى، متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة فى اختيار تشكيل يلبى طموحات وآمال الشعب المصرى والأهداف التى وردت فى بيان رئاسة الجمهورية بشأن استقالة الحكومة.

وجاء نص الكلمة، كالتالى:

تلقيت الآن خبر استقالة الحكومة الحالية، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى والتي كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصرى.. متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة.