شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر الحديثة يرحب بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب مصر الحديثة، برئاسة الدكتور وليد دعبس، عن ترحيبه بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومه وتجديد الثقة به لتحمل المسؤولية واختيار أفضل الكفاءات لتلبية طموحات الشعب المصرى وآماله.



ووجه حزب مصر الحديثة، الشكر للحكومة السابقة على ما قدمته خلال الأعوام الماضيه وتحملهم المسئولية فى فترات مليئه بالتحديات والمشاكل الإقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا بالإضافة إلى تحديات الأمن القومى المصري.



وأشار الدكتور وليد دعبس، إلى أن هذه الحكومة الجديدة ، مطالبة بتحقيق تطلعات الشعب والتكليفات التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم لهذه الحكومة.