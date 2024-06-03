ميشال ضاهر: مرحلة الاستقرار النسبي لن تطول ومخطئ من يعتقد بأننا تجاوزنا قطوع الانهيار

اشار النائب ميشال ضاهر، في تصريح له، الى انه "على الرغم من مرور خمس سنوات على الانهيار المالي، لم نتمكّن من اتخاذ ولو اجراء واحد لوقف النزيف، لا بل تعمّدت القوى السياسية مقاربة الموضوع من باب الشعبوية".

وتابع: "‏أحذّر الجميع بأن مرحلة الاستقرار النسبي لن تطول، ولمن يعتقد بأننا تجاوزنا قطوع الانهيار فهو مخطئ، و‏علينا اتخاذ اجراءات جدّية مترافقة مع انتظام عمل المؤسسات وأولها انتخاب رئيس الجمهورية، والا سنكون على بعد أشهر من انهيار مالي ثان أصعب وأكثر تعقيدًا".