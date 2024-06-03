توجّه عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غياث يزبك​، في تصريح، إلى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ قائلًا: "لتكن لكم جرأة القول إنّكم لا تريدون رئيسًا، أو أنّ هناك من يمنعكم من انتخاب رئيس، أو أنّ هذه الجمهوريّة لم تعد تعنيكم... لا تُلقوا التّهم على مَن يستميت لإعلاء الدستور وإعادة الانتظام إلى المؤسّسات بدءًا برأسها"، مشيرًا إلى أنّ "الحوار والأعراف لإدارة الخلافات القبَليّة، الدستور لحسمها".

كانت هذه تفاصيل خبر يزبك لبري: لتكن لكم جرأة القول إنكم لا تريدون رئيسًا أو أن هناك من يمنعكم من انتخابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.