عقيص تمنّى أن نعود بلبنان إلى العدّ الصحيح: "كل واحد لازم يعرف حجمه والأهم يعرف دوره"

تمنّى عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عقيص​، أن "يأتي يوم نعود فيه في ​لبنان​ لِعَدّ: الأدباء والشّعراء، براءات الاختراع، المصارف والفنادق والمستشفيات والمطابع والصّحف والمدارس والجامعات، القضاة الأوادم والضبّاط الشّجعان".

وأكّد في تصريح، "أنّنا يجب أن نعدّ، حتمًا علينا أن نعدّ، ولكن العدّ الصّحيح وليس عدّ الأصوات، ولا عدّ البنادق والصّواريخ"، مضيفًا: "تعالوا نعدّ الشّهداء، فنتّعظ أنّ الحروب لا تقيم الحضارات بل تهدمها، وأنّ الولادة ليست من أجل الموت العبثي، ولا من أجل الانتصار بالرّقم والعدد وحسب، بل من أجل الإنسانيّة والتقدّم والحياة المُثلى في دولة سيّدة، عادلة، ومستقرّة، وشعب ينمو بعدده وقيمه وتصالحه مع الآخر".

وشدّد عقيص على أنّ "فعلًا، كلّ واحد لازم يعرف حجمه، والأهمّ كلّ واحد يعرف دوره".