النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق منطقة صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق منطقة صيدا. وفي حاصبيا، افاد مراسل "النشرة" عن تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة والعديد من المناطق الجنوبية. كما افاد عن انطلاق صلية صاروخية من.الاراضي اللبنانية استهدفت تجمعا للجيش الاسرائيلي في هضبة الجولان وتردد صداها في القرى والبلدات المواجهة في منطقتي حاصبيا ومرجعيون.

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