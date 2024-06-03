فياض التقى وزير الموارد المائية السوري في دمشق

التقى وزير الموارد المائية السوري حسين مخلوف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض. ويأتي هذا الاجتماع من اللقاءات الدورية للجنة السورية اللبنانية المشتركة لمناقشة القضايا المائية الفنية .

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