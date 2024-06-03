الفرد الرياشي لبري: "عقبالك يا استاذ تقتنع بالفدرالية"

علق الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد الرياشي على "ما ذكره رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه إلى احدى الصحف، عن أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا يريد الحوار ولا انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في محاولة منه للدفع نحو اعتماد الفيدرالية التي لم يتخلّ عنها، وللأسف لا يزال الرجل يقيم في "حالات حتماً". بالاتي:"نهنأ كل شخص يفكر برؤيا تؤسس لبناء دولة حقيقية مبنية على التعايش "البنّاء" وليس على "مزرعة فاشلة"... وعقبالك يا "استاذ" تقتنع في ‎نحو الفدرالية حتما لتجنب ‎الانفصال حتما".

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