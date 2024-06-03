حزب الله: نفذنا هجوما بسرب من المسيرات على المقر القيادي المستحدث بفرقة الجليل وأوقعنا جنود العدو بين قتيل وجريح

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي ظهر اليوم في منطقة الزرارية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في ‏فرقة الجليل (ناحل غيرشون شرق ديشون) مستهدفين المبنى القيادي فيه وأماكن تموضع واستقرار ‏ضباطه وجنوده وأصابوا أهدافهم بدقة، مما أدى الى اندلاع النيران فيها واوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح".

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