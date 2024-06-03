أبو حيدر من اندونيسيا: لبنان قادر على لعب دور مهم في مرحلة إعادة إعمار سوريا

شجّع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، خلال زيارة له لشركات أندونيسيّة تصدر منتجاتها الى بيروت، على "افتتاح مصانع لها في لبنان بهدف تأمين فرص عمل والتوفير في عمليات الشحن الى الشرق الأوسط والخليج".
وشدد ابو حيدر، على أن "وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، خصوصا عبر المكننة التي بدأت بتنفيذيها أخيرا"، لافتا الى أن "لبنان يشكل مدخلا الى أسواق أخرى في المنطقة وقادر على لعب دور مهم في مرحلة إعادة إعمار سوريا".
واستمع أبو حيدر مع القائم بالأعمال اللبناني جورج ابو زيد الى قصص نجاح رجال أعمال لبنانيّين في مجالات مختلفة في اندونيسيا، وبحث معهم في فرص تعاون إضافية مع القطاع الخاص في لبنان.
كما شارك ابو حيدر في حضور أبو زيد، في اجتماعٍ عن بعد ضم رئيس الهيئات الاقتصاديّة محمد شقير ورئيس غرفة التجارة في العاصمة جاكرتا أرشاد رشيد، تخلّله توقيع اتفاقيّة تعاون بين غرفتي التجارة في لبنان وجاكرتا.
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