كلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس وزرائه مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدّمت الحكومة باستقالتها اليوم ، في إجراء روتيني بعد انتخاب رئيس للبلاد.
وأفاد بيان من المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي عن تقديم مدبولي "استقالة الحكومة" للسيسي الذي كلّفه مجدّدا "بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميّزة".
وستواصل الحكومة الحالية تسيير الأعمال لحين تعيين الوزراء الجدد، بحسب البيان، الذي اوردته "فرانس برس".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي كلّف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.