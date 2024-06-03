السيسي كلّف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة في مصر

كلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس وزرائه مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدّمت الحكومة باستقالتها اليوم ، في إجراء روتيني بعد انتخاب رئيس للبلاد.

وأفاد بيان من المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي عن تقديم مدبولي "استقالة الحكومة" للسيسي الذي كلّفه مجدّدا "بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميّزة".

وستواصل الحكومة الحالية تسيير الأعمال لحين تعيين الوزراء الجدد، بحسب البيان، الذي اوردته "فرانس برس".