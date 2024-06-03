تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تهمة تسريب أسرار دولة

برّأت محكمة باكستانية عليا رئيس الوزراء السابق عمران خان من تهمة الخيانة التي سبق وأدين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن رئيس القضاة عامر فاروق أعلن القرار الصادر عن قاضيين في محكمة إسلام أباد العليا. وأكد سلمان صفدار، محامي حزب حركة إنصاف الذي ينتمي إليه خان، تبرئة رئيس الوزراء السابق من التهمة.

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