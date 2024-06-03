مقترح الهدنة في غزة.. نتنياهو: ما عرضه الرئيس الأمريكي غير دقيق.. وشرط وحيد لوقف الحرب

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لم يوافق على نهاية الحرب، زاعما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "قدم جزءا فقط من الخطوط العريضة للصفقة".

وخلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، شدد نتنياهو على أنه لم يوافق على إنهاء الحرب كجزء من الصفقة التي كشف عنها بايدن بشكل جزئي، لافتا إلى أن "الحرب ستتوقف لغرض إعادة الرهائن ومن ثم سنواصل النقاش".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "يمكننا وقف القتال لـ42 يوما لإعادة الرهائن لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق"، مبينا أنه "لم يتم بعد تحديد عدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة".

وأضاف: "هناك تفاصيل أخرى لم يعرضها الرئيس الأمريكي للجمهور، هو قدم جزءا فقط من الخطوط العريضة للصفقة"، مضيفا: "لن أستعرض تفاصيل الصفقة لكن ما عرضه بايدن ليس دقيقا وهناك تفاصيل لم تكشف".

وأكد: "أننا قادرون على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة ثم طرح شروط المرحلة الثانية، كاشفا أن إسرائيل و"حماس" ستدخلان بعد 16 يوما في مفاوضات للحديث عن شروط الصفقة.

وقبل أيام، عرض الرئيس الأمريكي مقترحا للهدنة في غزة من ثلاث مراحل، يستهدف بالأساس وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

من جانبه، أصدر مكتب نتنياهو بيانا أكد خلاله أن شروط إنهاء الحرب في غزة "لم تتغير"، مشيرا إلى أنه "بموجب الاقتراح، ستواصل إسرائيل الإصرار على تحقيق هذه الشروط قبل وضع وقف إطلاق نار دائم، ففكرة موافقة إسرائيل على وقف إطلاق نار دائم قبل استيفاء هذه الشروط غير واردة على الإطلاق".

من جهتها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان: "ننظر بإيجابية لما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

وتابعت "حماس": "مستعدون للتعامل بإيجابية مع أي مقترح يتضمن وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وتبادل الأسرى والرهائن".