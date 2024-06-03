كلاوديا شينباوم تصبح أول رئيسة في المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - تتأهب مرشحة الحكومة المكسيكية اليسارية كلاوديا شينباوم لتولى منصبها كأول امرأة تشغل موقع الرئاسة في المكسيك.

وقالت شينباوم أمام أنصارها المحتشدين في مكسيكو سيتي للاحتفال بإطلاق الألعاب النارية " أريد أن أشكر الملايين من النساء والرجال الذين صوتوا لصالحنا في هذا اليوم التاريخي".

وأفادت هيئة الانتخابات الوطنية اليوم الاثنين أن شينباوم، 61 عاما، حصلت على 9ر57% بعد فرز ثلثي الأصوات. وجاءت منافستها الرئيسية زوتشيتل جالفيز في المرتبة الثانية بنسبة 29% تقريبا، وحل خورخي ألفاريز ماينيز من حركة المواطنين في المرتبة الثالثة بنسبة 6ر10%.

ومن المقرر صدور النتائج النهائية بعد غد الأربعاء. وقالت شينباوم إن الرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور شينباوم هنأها على فوزها في مقطع مصور. وقال " بكامل الحب والاحترام، أهنئ كلاوديا شينباوم. سوف تصبح أول رئيسية للمكسيك في تاريخ الجمهورية الذي بدأ منذ 200 عاما". وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، صوت المكسيكيون في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى الانتخابات الإقليمية والبلدية.