خادم الحرمين يتلقى رسالتين خطيتين من ملك الأردن ورئيس مصر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تلقى خادم الحرمين رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.