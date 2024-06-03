مفاجأة صاحب المركز الثاني.. من هو الكائن الذي يقتل أكبر عدد من البشر سنويا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت إحصائية لقطاع العلوم بهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، أن الإنسان يحتل المركز الثاني في قائمة أخطر القتلة في العالم، بعد البعوض الذي تصدر القائمة منفرداً.

وحسب الإحصائية يتسبب البشر في مقتل 400 ألف إنسان سنوياً، في حين يتسبب البعوض في مقتل 725 ألف شخص سنوياً عبر الأمراض التي ينقلها.

وجاءت الثعابين في المركز الثالث بعدد ضحايا يبلغ 138 ألف إنسان سنوياً، بينما تتسبب الكلاب في وفاة 59 ألف إنسان في المركز الرابع.

واحتلت الحشرات القاتلة المركز الخامس بـ 10 آلاف ضحية من البشر، ثم العقارب بـ 3300 قتيل سنوياً، بينما والتماسيح في الترتيب السابع إذ تقتل 1000 إنسان فقط سنوياً، وتقتل الفيلة 600 إنسان سنوياً، وفي المركز التاسع فرس النهر، الذي يتسبب في وفاة 500 إنسان سنويا.

وكانت المفاجأة أن أكثر الحيوانات شراسة في العالم «الأسد»، يحتل المركز العاشر في الكائنات الحية الأكثر فتكاً بالبشر، إذ يقتل فقط 200 إنسان سنوياً.

واستبعدت الإحصائية من حساباتها الأمراض المزمنة والفيروسات، معتمدة في الإحصاء على الكائنات الحية فقط، سواء حيوانات أو حشرات.. أو إنسان.