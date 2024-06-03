المقاومة: استهدفنا قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بمدينة غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بمدينة غزة بقذيفة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كانت القناة 14 العبرية قالت نقلا عن ضابط كبير بجيش الاحتلال يقاتل في رفح جنوبي غزة، إن "بقاؤنا هنا يعرضنا للخطر المقاومة تدرسنا وهذا ما نراه على الأرض".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما عسكريا، على الرغم من التحذيرات الدولية من عواقب الأمر على النازحين البالغ عددهم نحو 2 مليون فلسطيني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 46 جنديًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة منذ الخميس الماضي.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه، أن من بين إجمالي الإصابات يوجد 4 حالات خطيرة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، أن إجمالي إصابات الجيش الإسرائيلي ارتفعت إلى 10 آلاف مصاب، مشيرة إلى أن الإصابات منقسمة إلى إصابات جسدية ونفسية.