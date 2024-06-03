بالعلامة الكاملة.. الأولى بنتائج الشهادة الإعدادية في بني سويف: هذا سر تفوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

عمت الفرحة منزل الطالبة نورهان جمال ربيع، ابنة مدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف، بعد حصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية، على مستوى المحافظة، بمجموع 280 درجة من 280.

عبّرت "نورهان" عن سعادتها بحصولها على المركز الأول ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، مؤكدة طموحها في أن تصبح طبيبة في المستقبل والتحاقها بقسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، حيث تعتبر الدكتور مجدي يعقوب مثلها الأعلى.

وأوضحت في حديثها لـ"الخليج 365"، أن سر تفوقها هو الصلاة في وقتها، والمذاكرة من وقت الفجر وعلى مدار النهار، بينما تستغل الليل للراحة.

وشكرت أسرتها على دعمهم المستمر وتوفير المناخ المناسب للمذاكرة، مما ساعدها على تحقيق هذا النجاح والتفوق.