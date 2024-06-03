محافظ الغربية يفتتح منفذًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بسبرباي

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، منفذًا لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة أمام بوابة موقف سبرباي، بهدف ضبط أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا الفئات البسيطة ومحدودة الدخل، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

أوضح المحافظ حرص المحافظة على توحيد جهود الجهاز التنفيذي بالتعاون مع كبار مربي الماشية والجزارين والتجار لتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مخفضة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

خلال تفقده المنفذ، وجه المحافظ بضرورة التنسيق المستمر لافتتاح منافذ جديدة لبيع اللحوم الحمراء، خاصة في المناطق الشعبية عالية الكثافة السكانية، لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والمواطنين البسطاء.

أكد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات اليومية ومتابعة الأسواق والمحلات والسوبرماركت والشوادر ومحال الجزارة، للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار، حفاظًا على صحة المواطنين.