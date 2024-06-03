حرائق وصواريخ على الجبهة الشمالية لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق أكثر من 30 صاروخا باتجاه الجولان السوري المحتل.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني قصف مرابض مدفعية للاحتلال في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما أعلن أنه هاجم أمس بالمسيّرات هدفا جنوب ليمان رغم محاولة جيش الاحتلال اعتراضها وسقط بعضها في نهاريا وأحدث أضرارا.

في سياق متصل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بإجلاء إسرائيليين من منازلهم في كريات شمونة بعد اتساع رقعة الحرائق جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

من جانبه، قال موقع إسرائيل هيوم إن 14 فريق إطفاء يعملون منذ أكثر من 5 ساعات في محاولة للسيطرة على الحرائق بالجليل الأعلى.