زلزال آخر يضرب وسط اليابان بعد 6 أشهر من مقتل المئات

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ)

ضرب زلزال قوي شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان، بعد 6 أشهر من مقتل المئات في المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن خمسة منازل على الأقل بالبلدة الساحلية واجيما انهارت اليوم الاثنين بسبب الزلزال ، الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر.

كان زلزال بلغت قوته 6 ,7 درجة ضرب شبه الجزيرة بمقاطعة إيشينكاو في رأس السنة الجديدة وخلف 260 قتيلا.

ولا يزال أكثر من 3 آلاف شخص يعيشون في ملاجئ بالمنطقة.

ووقع زلزال اليوم في وقت مبكر من الصباح على عمق حوالي عشرة كيلومترات، تلته هزة ارتدادية. ولم تكن هناك أي تحذيرات من تسونامي، بينما لم تتضرر محطات الطاقة النووية في المنطقة.

يشار إلى أن اليابان قد تعرضت لتسونامي(موجات مد عالية) جراء أحد أقوى الزلزال بلغت شدته 9 درجات على مقياس ريختر في مارس عام 2011، وتسبب في مقتل واختفاء أكثر من 18 ألف شخص وفي حدوث كارثة محطة فوكوشيما النووية.

وتتعرض اليابان باستمرار للزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" بالمحيط الهادي التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً مرتفعا.