شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للتحالف الوطنى للعمل الأهلى بمحافظتى الشرقية والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية تخدم 5 مراكز بمحافظة الشرقية.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم بتسليم عدد 10 مشاريع تنموية، وعدد 40 وصلة مياه، وإجراء 15 عملية عيون، فضلًا عن توزيع مساعدات مالية وسماعات إذن وإجراء عمليات القلب.

واستطاع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقدم تجربة وطنية مدهشة وخالصة، حيث حقق نجاحا طوال الفترة الماضية سواء في الداخل المصري وفي الكثير من القرى للفئات الأكثر احتياجا أو على المستوى العربي في قطاع غزة.

واستطاع التحالف الوطني توحيد كل الجهود التطوعية والأهلية والمدنية، تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، فى مختلف المحافظات، لافتا النجاح في تحقيق هذا الانتشار لأنه متواجد في نحو 27 محافظة بما فى ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، نظرا لأنه يملك قرابة 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وهو ما انعكس على تحسين كل ما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى ضوء الأوضاع الاقتصادية التى يواجهها العالم، ونجحت مصر في مواجهته بقوة كبيرة.