شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق طفرة حضارية فى المحافظات الأبرز.. جهود لا تتوقف للتحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أبرز إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والآثار التي تمكن أن يخلفها في المحافظات المصرية المختلفة خلال السنوات الماضية.

ولفتت الدراسة أن مؤسسات التحالف المختلفة، تمكنت من تحقيق طفرة حضارية في المحافظات المصرية المختلفة، من خلال توفير العديد من الخدمات، التي لم تكن متوافرة في وقت سابق بتلك المناطق، وأبرز الخطوات التي قام بها التحالف هي تأسيس قاعدة بيانات موحدة، بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.

وكشفت الدراسة أن التحالف الوطني عمل على رسم سياسات عمل للجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، فضلا عن الدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق، يضمن التكامل في تقديم الخدمة والحرص على ألا تكون الخدمات المقدمة للمواطن مكررة.

وتابعت الدراسة أنه تم إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وذلك من أجل مساعدة 30 مليون مواطن، فيما يصل متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد إلى 400 جنيه، أما متوسط الخدمات المقدمة للأسرة فتصل إلى 2000 جنيه مصري، مما يؤكد وجود حوكمة على إنفاق أموال الجمعيات أعضاء التحالف الوطني.

وقدم التحالف الدعم لـ25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وفي إطار الرعاية الصحية، فقد استقبل التحالف 5 مليون مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة للمؤسساته المختلفة إلى جانب توفير 39500 فرصة عمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية وذلك في إطار التمكين الاقتصادي.