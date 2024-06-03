شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "زراعة النواب": التحالف الوطنى قدم ملحمة عظيمة لدعم الأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد القوي، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح في أن يكون مظلة حماية اجتماعية تعمل على خدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ودعم فرص حصولهم على المزيد من المكتسبات التي تنتصر لحقوقهم، وقد تم ترجمة ذلك لعدد من المبادرات الهامة التى استهدفت في المقام الأول خدمة المواطنين البسطاء في ظل الظروف الراهنة.

وأشار أمين سر لجنة الزراعة، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن جهود التحالف الوطني تجاوزت الشأن المحلي بعد ملحمته العظيمة لدعم الاشقاء في غزة على مدار الأشهر الماضية من العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، فقد نظم التحالف الوطني قوافل إغاثية محملة بالمساعدات الإنسانية التى تنوعت بين مواد غذائية ودوائية ومعيشية لتخفيف المعاناة عن اشقائنا وسط الظروف الراهنة.

