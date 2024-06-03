حكومات مصر منذ تحول الدولة من الملكية إلى الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة، ونوضح في السطور التالية الحكومات منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الآن.

الحكومات خلال فترة تولي حكم عدلي منصور:

شهدت البلاد خلال فترة تولي عدلي منصور الحكم حكومتين وهما؛

-حكومة الدكتور حازم الببلاوى من 16 يوليو 2013 حتى فبراير 2014 ، وقد انتهت بتقديم استقالته.

-حكومة المهندس إبراهيم محلب من مارس ۲۰۱٤ حتى يونيو ۲۰۱٤ ، وانتهت بتقديم استقالته.

حكومة الإخوان:

شهدت البلاد خلال فترة حكم الإخوان حكومة واحدة وهي حكومة "هشام قنديل"، بدأت عملها في يوليو 2012 ، وفي مايو 2013 ، تم الإعلان عن تعديل حكومي شمل تسع وزارات، واستقالت في يوليو 2013.

الفترة الانتقالية 11 فبراير 2011 - 20 يونيو 2012:

1-حكومة عصام شرف منذ 3 مارس - 1 ديسمبر 2011

وجاءت ظروف التشكيل بأنه تم تكليفها في ظل المطالبات بتولي إحدى شخصيات الميدان الوزارة، حيث استهل "شرف" عمله بزيارة ميدان التحرير.

وشهدت حكومة عصام شرف تكليف العديد من الأسماء الجديدة إلا أنها فشلت في حل المشكلات اليومية للمواطنين أو تحقيق مطالب الميدان، ما أدى لإدخال تعديلات واسعة عليها بتعيين 13 وزيراً جديداً ونائبين في يوليو.

2-حكومة كمال الجنزوري، ديسمبر 2011 - 30 يونيو 2012

حيث كلف المجلس العسكري الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة شؤون البلاد في المدة المتبقية من المرحلة الانتقالية، وأبقت على 13 وزيراً من حكومة « شرف»، وضمت 16 تعييناً جديداً، واستهلت أعمالها وسط اضطرابات واسعة إثر أحداث مجلس الوزراء يوم 16 ديسمبر 2011.

عهد الرئيس محمد حسنى مبارك

1-تولى محمد حسني مبارك 6 أكتوبر 1981 - 2 يناير 1982 ، منصب رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس الجمهورية وذلك عقب اغتيال السادات باعتباره نائبا لرئيس الجمهورية، وظل في هذا المنصب لمدة 3 أشهر لتسيير شؤون البلاد لحين الاستفتاء عليه رئيساً للبلاد.

وضمت الحكومة نفس تشكيل آخر حكومات عهد السادات دون أي تغيير لحين الاستفتاء على الرئيس الجديد وتشكيل حكومة جديدة.

2- 3 يناير 1982 - 5 يونيو 1984 ، كانت حكومة فؤاد محيي الدين وقد شهدت هذه الوزارة دخول كمال الجنزوري لأول مرة وزيراً للتخطيط، وصفوت الشريف وزيراً للإعلام.

3- 5 يونيو 1984 - 4 سبتمبر 1985 ، حكومة كمال حسن علي وتم تكليفها بعد أربعين يوماً من وفاة رئيس الحكومة السابقة.

وقد تم اختيار رئيسها ذا خلفية أمنية، إذ كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية الأسبق.

4- 5 سبتمبر 1985 - 9 نوفمبر 1986 ، حكومة علي لطفي وتم تكليف رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني بتشكيلها إثر استقالة رئيس الحكومة السابقة لأسباب صحية.

5- 11 نوفمبر 1986 - 2 يناير 1996، حكومة عاطف صدقي وشهدت هذه الحكومة دخول 14 وزيراً جديداً، واستمرت لنحو عشر سنوات شهدت العديد من حوادث العنف والاغتيالات من قبل الجماعات الإسلامية كاغتيال فرج فودة، وأحداث أسيوط، واستمرت حتى استقالة رئيسها لأسباب صحية.

6- 4 يناير 1996 - 5 أكتوبر 1999 ، حكومة كمال الجنزوري وشهدت تغييرات في يوليو 1997 ، كان أبرزها دخول حبيب العادلي وزيراً للداخلية بدلاً من اللواء حسن الألفي، إثر هجمات الأقصر الإرهابية التي أسفرت عن مصرع 58 سائحاً.

7- 10 أكتوبر 1999 - 9 يوليو 2004 ، حكومة عاطف عبيد والتي جاءت في ظل تزايد الاتجاه لخصخصة القطاع العام، وتم إسناد تشكيل الحكومة لوزير قطاع الأعمال في حكومة الجنزوري، والمسؤول الأول عن ملف الخصخصة واستمرت شخصيات لسنوات في المنصب الوزاري مثل صفوت الشريف، ويوسف بطرس غالى، وفاروق حسنى، وقد شهدت هذه الحكومة قرار تعويم الجنيه المصري في 2003 ، وكارثة احتراق قطار الصعيد في فبراير 2002.

8- 9 يوليو 2004 - ديسمبر 2005، حكومة أحمد نظيف والتي تسببت سياسات "عاطف عبيد" الاقتصادية في إثارة الكثير من الانتقادات، ما دفع "مبارك" لقبول استقالته وتكليف "نظيف" الذي لم يكن يتجاوز عمره آنذاك 52 عاماً، ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر.

ولعل من أبرز ملامح هذه الحكومة بروز ظاهرة رجال الأعمال الوزراء، على غرار رشيد محمد رشيد وزير التجارة، ومحمد لطفي منصور وزير النقل.

9- ديسمبر 2005 - 29 يناير 2011، حكومة أحمد نظيف والتي تقدمت باستقالتها للمرة الأولى بعد الانتخابات الرئاسية في 2005، وأعاد مبارك، تكليفها عقب إعلان فوزه.

ومن أبرز ملامح هذه الحكومة إلغاء وزارة الشباب والرياضة، واستمرار إرساء سياسات اقتصادية تدعم نفوذ رجال الأعمال، وثنائية المال والسلطة، وانتهت أعمالها عقب مصادمات جمعة الغضب الأولى بعد أحداث 25 يناير.

10- 31 يناير 2011 - 2 مارس 2011 حكومة أحمد شفيق، حيث أسند «مبارك» رئاسة الوزراء لأحمد شفيق في محاولة منه لامتصاص غضب الجماهير المحتشدة في الميادين عقب اندلاع الثورة.

عهد الرئيس أنور السادات

1- 2 أكتوبر 1970 - 17 يناير 1972 ، حكومة محمود فوزى والتي استمرت لعامين، تم خلالهما إدخال أربعة تعديلات وزارية عليها ، وقد شهدت وزارة الشؤون الطيران المدنى، وأخرى للثروة المعدنية.

2- 17 يناير 1972 - 26 مارس 1973 ، حكومة عزيز صدقي، والتي جاء فيها استحداث وزارة النقل البحري

3- 26 مارس 1973 - 20 سبتمبر 1974؛ رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية محمد أنور السادات والتي كانت أول مرة يجمع فيها "السادات" بين منصبه ورئاسة الوزراء

واستحداث وزارة للتأمينات الاجتماعية، وكان من أبرز وجوهها "يوسف السباعي" وزيراً للثقافة.

4- 25 سبتمبر 1974 - 16 إبريل 1975 ، حكومة عبد العزيز حجازي وجاءت ظروف تشكيل هذه الحكومة بأنها أعقبت حكومة الحرب التي ترأسها السادات لترسي فترة جديدة من سياسات الانفتاح الاقتصادي، حيث تم إنشاء المناطق الحرة وإصدار قوانين لتحرير استثمار رأس المال الأجنبي.

5- 16 ابريل 1975 - 5 أكتوبر 1978 ، حكومة ممدوح سالم وتزامن تكليفها مع اضطرابات أمنية تزامنت مع بدء المفاوضات مع الإسرائيليين وتقارب السادات مع الولايات المتحدة، وتم اختيار وزير الداخلية لرئاسة الحكومة.

6- 5 أكتوبر 1978 - 14 مايو 1980 ، حكومة مصطفى خليل وتم تكليفها عقب إقالة السادات حكومة "ممدوح سالم" لتهدئة الشارع الغاضب من التعامل الأمني العنيف.

7- 14 مايو 1980 - 6 أكتوبر 1981، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية محمد أنور السادات، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يجمع فيها السادات بين منصبه ورئاسة الوزراء، بسبب الاضطرابات التي أعقبت توقيع اتفاقية السلام، وكان من أبرز ملامح هذه الحكومة واعتقالات 5 سبتمبر 1981 ، ومن حيث الوزارات الجديدة شهدت استحداث وزارة باسم التنمية الشعبية.

عهد الرئيس جمال عبد الناصر

1-قبل تولي الرئيس جمال عبد الناصر الحكم، كان يشغل منصب رئيس الحكومة في عهد الرئيس الرحل اللواء محمد نجيب في الفترة من 25 فبراير 1954 وحتى مارس من نفس العام

2- وفي 17 إبريل 1954 قرر مجلس قيادة الثورة تولي جمال عبد الناصر رئاسة الوزراء، ومع تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الحكم، تولى أيضاً رئاسة مجلس الوزراء، وتعتبر أول حكومة تشكل وفق دستور 1956.

وتم استحداث العديد من الوزارات من بينها وزارة للإصلاح الزراعي، ووزارة الأشغال وقد تضمنت فترة حكمه 7 وزارات، ألا وهي:

29 يونيو 1956 - 7 أكتوبر 1958 ، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية جمال عبد الناصر وكانت أول حكومة تتشكل وفق دستور 1956 وعقب إعلان "عبد الناصر" رئيساً للجمهورية.

7 أكتوبر 1958 -20 سبتمبر 1960، رئيس الوزراء ورئيس المجلس التنفيذي الإقليمي: نور الدين طراف، أول رئيس وزراء مدني منذ إلغاء الملكية والتي تم تشكيلها عقب إعلان وحدة مصر وسوريا وإقامة الجمهورية العربية المتحدة، وعاصمتها القاهرة في 22 فبراير 1958 ، وصدور دستورها المؤقت في 5 مارس 1958.

20 سبتمبر 1960 - 28 سبتمبر 1962 ، رئيس الوزراء ورئيس المجلس التنفيذي الإقليمي كمال الدين حسين، وتشكلت عقب استقالة نور الدين طراف بسبب الصعوبات التي واجهت مشروع الوحدة، ولم تستمر سوى تسعة أيام، حيث تم إعلان انتهاء الوحدة رسمياً يوم 28 سبتمبر 1962.

29 سبتمبر 1962 - 1 أكتوبر 1965، حكومة علي صبري وتشكلت عقب انهيار مشروع الوحدة

1 أكتوبر 1965 - 10 سبتمبر 1966 ، حكومة زكريا محيي الدين، وجمع رئيس الوزراء بين منصبه ومنصبي نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية

10 سبتمبر 1966 - 19 يونيو 1967 حكومة محمد صدقي سليمان، وتشكلت عقب تقديم "زكريا محيي الدين" ، استقالة وزارته في 9 سبتمبر 1966، وقد كان السبب المعلن للاستقالة هو حدوث خلافات حول عمليات الانكماش الاقتصادي الضرورية في ضوء العجز في العملات الأجنبية بمصر.

19 يونيو 1967 - 28 سبتمبر 1970 ، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية: جمال عبد الناصر، وتشكلت عقب هزيمة 5 يونيو 1967 ، إذ عاد عبد الناصر لرئاسة الحكومة من أجل إعادة ترتيب الجبهة، وبناء الجيش، وذلك حتى وفاته.

عهد محمد نجيب 18 يونيو 1953 - 24 فبراير 1954

رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية محمد نجيب وتألفت في يوم إعلان الجمهورية نفسه، وهي الوزارة الثانية لـ "نجيب"، إذ تولى رئاسة الحكومة منذ 7 سبتمبر 1952 حتى إلغاء الملكية.

عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهدت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، في 3 يونيو 2014 وحتى الآن ثلاث حكومات بدأت بحكومة المهندس إبراهيم محلب، مرورًا بحكومة الدكتور شريف إسماعيل وحتى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي.

1-حكومة المهندس إبراهيم محلب

شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية، وشملت 35 حقيبة وزارية من بينها 20 وزيرا، استعان بهم محلب من حكومته الأولى التي تم تشكيلها في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.

شمل أول تعديل وزاري أجراه محلب في عام 2015 ، 6 حقائب وزارية تضمنت وزارة الداخلية والزراعة والتربية والعليم والسياحة والثقافة، كما تم استحداث وزارتين جديدتين آنذاك هما وزارة التعليم الفني والتدريب ووزارة الإسكان.

وانتهت الحكومة بتقديم استقالتها في 12 سبتمبر 2015.

2-حكومة شريف إسماعيل:

تولى شريف إسماعيل في 19 سبتمبر 2015 منصب رئيس الوزراء وشملت حقيبته الوزارية 33 وزارة منهم 17 وزيراً من حكومة محلب، وشملت حكومة شريف إسماعيل 4 تعديلات وزارية على مدار 3 سنوات.

ثم انتهت حكومة «إسماعيل» بتقديم استقالتها في 5 يونيو 2018.

وتم إجراء أول تعديل وزاري عام 2016 وشمل التعديل 9 وزارات تشمل وزارة المالية والسياحة والقوى العاملة والنقل والاستثمار والعدل والموارد المائية والري والتعليم العلي والبحث العلمي، بالإضافة لاستحداث وزارة قطاع الأعمال.

أما التعديل الوزاري الثاني تم إجرائه عام 2017 وشمل 9 حقائب وزارية تشمل وزارة التخطيط والتربية والتعليم والزراعة والنقل وشئون مجلس النواب والتربية والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

والتعديل الوزاري الثالث في عام 2018 وشمل 4 حقائب وزارية، شملت التنمية المحلية وقطاع الأعمال والسياحة والثقافة ونائبين لوزيري الصحة والإسكان.

3-حكومة مصطفى مدبولي:

بعد استقالة حكومة شريف إسماعيل تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، شملت عدة تعديلات وزارية كالآتي:

في فبراير 2019 ، شمل التغيير الوزاري حقيبة وزارية واحدة حيث تم تولية منصب وزير الإسكان للدكتور عاصم الجزار، وفي شهر مارس من نفس العام وكان يشمل أيضًا حقيبة وزارية واحدة، حيث تم تعيين كامل الوزير وزيراً للنقل بدلا هشام عرفات الذي قدم استقالته بعد حادث حريق محطة مصر.

وفي ديسمبر 2019 تم إجراء تعديل وزاري شمل 10 حقائب وزارية شملت وزارة السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي، والزراعة والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، كما شمل التعديل الوزاري عودة وزارة الإعلام، وتولي الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ليصبح التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي عام 2020 تم تعيين المهندس محمد أحمد مرسي وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار، ويحلول عام 2021 تولى الدكتور خالد عبد الغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة بدلا من الدكتورة هالة زايد.

أما التعديل الوزاري الأخير فتم إجراؤه عام 2022 ، فقد شمل 13 حقيبة وزارية.