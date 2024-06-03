وزير المالية الإسرائيلي: لا بد من ضرب عاصمة الإرهاب بيروت كي تنشغل بتأهيل نفسها بعد ضرباتنا

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بانه لا بد من ضرب عاصمة الإرهاب بيروت كي تنشغل بتأهيل نفسها بعد ضرباتنا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش بانه "قال لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إننا نقف إلى جانبك لتحقيق الحسم وسنقف ضدك إذا اخترت الاستسلام. وشدد على ان المقترح الذي قدمه الرئيس الاميركي جو بايدن خطير، وقلت لنتانياهو إننا سنعارضه بكل قوة إذا اختار الهزيمة.
ورأى سموتريتش بان من يتكلم عن إقامة دولة فلسطينية فهو يتحدث عن دولة إرهاب ولن نسمح بذلك.
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