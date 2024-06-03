"حزب الله": نفذنا أمس هجوما جويًا على هدف جنوب ليمان وبعض الصواريخ الاعتراضية سقطت في نهاريا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شن ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند غروب يوم الأحد 2-6-2024 هجومًا جويًا بمسيّرات ‏انقضاضيّة على هدف ‏جنوب ليمان، حيث وصلت المسيّرات وانفجرت على الأرض رغم ‏محاولة العدو اعتراضها بصواريخ ‏القبّة الحديديّة التي سقط بعضها في نهاريا وأحدث ‏أضرارًا فيها".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 3-6-2024، مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا". ‏

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن محاولات لاعتراض مسيرة في نهاريا فشلت ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بان الجيش الإسرائيلي اعترف بسقوط مسيّرة تابعة لحزب الله في نهاريا للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

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