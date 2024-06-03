رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يترشح للإنتخابات الرئاسية

قدم رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمد باقر قاليباف اوراقه لطلب الترشيح في الانتخابات الرئاسية في الدورة الـ14، بحسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.

واليوم هي الفرصة الأخيرة لتسجيل المرشحين الذين يعتزمون المشاركة في هذه الجولة من الانتخابات، وأعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات أنه لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل.

في الأيام الماضية سجل سعيد جليلي، علي لاريجاني، عبد الناصر همتي، مصطفى كواكبيان، علي رضا زاكاني، وحيد حقانيان، محمود احمدي نجاد وعدد آخر من الشخصيات للترشيح في الانتخابات الرئاسية.

في الوقت الحاضر يتولى محمد مخبر منصب القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية إثر رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد 19 أيار ورفاقه في حادث سقوط المروحية التي كانت تقلهم، بسبب سوء الاحوال الجوية، في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب ايران بعد العودة من منطقة خدا آفرين، حيث شارك رئيسي في مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك مع نظيره الاذربيجاني الهام علييف.