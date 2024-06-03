مركز أمن عام الكورة اقفل محلات يديرها سوريون بطريقة غير شرعية

دهمت دورية تابعة لمركز أمن عام الكورة الإقليمي ، في اطار الحملة التي تنفذها لاقفال المحلات والمراكز التجارية التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية، وقد جرى خلالها، إقفال محلات تجارية ، منشرة خشب ومحل حدادة فرنجية ، يديرها ويستثمرها أشخاص من التبعية السورية بطرق غير شرعية، وذلك، بناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في الشمال.

وتم إقفال المحلات بالشمع الأحمر، وترك أمر البت بإقامات السوريين الى المديرية العامة للأمن العام.