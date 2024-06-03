دهمت دورية تابعة لمركز أمن عام الكورة الإقليمي ، في اطار الحملة التي تنفذها لاقفال المحلات والمراكز التجارية التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية، وقد جرى خلالها، إقفال محلات تجارية ، منشرة خشب ومحل حدادة فرنجية ، يديرها ويستثمرها أشخاص من التبعية السورية بطرق غير شرعية، وذلك، بناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في الشمال.
وتم إقفال المحلات بالشمع الأحمر، وترك أمر البت بإقامات السوريين الى المديرية العامة للأمن العام.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز أمن عام الكورة اقفل محلات يديرها سوريون بطريقة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.