رعية سيدة لورد بقرقاشا الكورة استقبلت ذخائر الطوباوي كارلو أكوتيس

استقبلت رعية سيدة لورد - بقرقاشا الجديدة في الكورة ذخائر الطوباوي كارلو أكوتيس. وتضمن الإستقبال مسيرة بالقربان المقدس بمشاركة أبناء الرعية والرعايا المجاورة. ثم تُوج اللقاء بالقداس الإلهي، بحضور الخوري جو عيد الذي ترأس الاحتفال وعاونه خادم الرعية الخوري طوني شينا. وألقى المحتفِل عظة حول علاقة الطوباوي كارلو بالقربان المقدس الذي استمد منه قداسته. وشدد على "تشجيع الشبيبة للتقرب من المسيح يسوع حياتنا وسلامنا، وألا نخاف شيئا لأن يسوع هو كل شيء بالنسبة لنا". واختتم اللقاء بتبرك المؤمنين من الذخائر.

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