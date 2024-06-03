وزير الخارجية المصري يوجه تحذير لإسـرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - وزير الخارجية المصري يحذر إسـ ـرائيل: الحـ ـرب في غـ ـزة تعرضنا للفـ ـوضى والإحتكام للقوة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "الحـ ـرب في غـ ـزة تعرضنا لمخاطر الفـ ـوضى والاحتكام إلى القوة بدلا من اتباع الوسائل الدبلوماسية".

وأشار الوزير المصري في تصريحات مع وزير الخارجية الإسباني في مدريد إلى أن "الحـ ـرب في غـ ـزة أثرت على حرية الملاحة في البحر الأحمر وتعرضنا لأضرار اقتصادية بسبب ذلك".

ونوه بأن "ما يحدث يؤرقنا بسبب الأضرار الإنسانية وممارسات إسـ ـرائيل تخرق قواعد القانون الدولي".