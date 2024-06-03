"كتاب البيئة والتنمية" تطلق ورشة عمل لرفع القدرات الإعلامية للجمعيات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي حرص النقابة على التعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية للقيام بالدور المنوط بها في نشر الوعي البيئي ودعم الصحافة البيئية لتقديم محتوى منضبط حول المفاهيم والقضايا البيئية وطرق التعامل السليم معها.

جاء ذلك خلال افتتاح النقيب والدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، ورشة العمل التدريبية الأولى لبناء مهارات التوثيق والاتصال بنقابة الصحفيين والتي تنظمها الجمعية بالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة، مرفق البيئة العالمية (GEF/SGP) بحضور غادة أحمدين مساعد المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة وذلك في إطار بدء أنشطة وفعاليات مشروع إدارة المعرفة والاتصال وتحفيز الابتكار الذي فازت به جمعية كتاب البيئة ضمن 16 مشروعا بيئيا.