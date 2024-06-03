عناق الموت.. فيديو يوثق لحظات ما قبل غرق 3 إيطاليين في النهر

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا حادثة فريدة من نوعها حيث وثقت لقطات فيديو مشهد ما قبل موت 3 أصدقاء أثناء رحلتهم في منطقة فريولي شمالي إيطاليا.

وخلال الفيديو عانق الأصدقاء الثلاثة بعضهم البعض داخل النهار عند تيقنهم بأن موتهم أصبح لا مفر منه إثر جرفهم بواسطة فيضانات كبيرة أثناء نزهتهم في نهر ناتيسون.

حاول الأصدقاء الثلاثة الوصول إلى ضفة النهر لكن قوة التيار حالت دون ذلك، كما حاولت فرق الإنقاذ مساعدتهم من خلال إلقاء حبل، لكن الفيضانات جرفتهم أمام أعينهم كما يصفون لصحيفة "التلجراف" البريطانية.

وبعد محاولات العثور على جثامين الضحايا، وجدت فرق الإنقاذ جثث فتاتين بينما لم تتمكن حتى اللحظة من العثور على صديقهم الثالث.