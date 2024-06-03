البيت الأبيض: الكرة الآن في ملعب حماس بشأن مقترح الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال منسق الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت إنها تلقت خطاب الرئيس بايدن بإيجابية وينبغي أن توافق على الاتفاق.

وأضاف منسق الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الكرة الآن في ملعب حماس، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ندعم حق إسرائيل ومسؤوليتها في ملاحقة قادة الحركة الإسلامية.

وتابع كيربي، أنه ليس لديه علم بوجود فجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلا: "لن أكشف عن ماهية الفجوات البسيطة بين موقفي إسرائيل وحماس بشأن الاتفاق".