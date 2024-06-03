سموتريتش: المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إنهاء الحرب "خطير".

وأضاف سموتريتش، أنه قال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهم سيعارضونه "إذا اختار الهزيمة"، في إشارة إلى احتمال موافقته على وقف إطلاق النار.

كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد لأعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست أن ما وصفه بالادعاء أن تل أبيب وافقت على وقف إطلاق النار دون تحقيق شروطها ليس صحيحا.

وفيما سبق نقلت هيئة البث العبرية عن نتنياهو، قوله: يمكننا وقف القتال 42 يومًا لإعادة الأسرى، لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق.

وأضاف نتنياهو، "لن أستعرض تفاصيل الصفقة، لكن ما عرضه بايدن ليس دقيقا، وهناك تفاصيل لم تكشف"، مؤكدًا أنه لم يتم بعد تحديد عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.