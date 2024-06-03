شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: التحالف الوطنى قدم الخدمات المجتمعية للمناطق الحدودية والنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الدولة تتخذ خطوات هامة وكبري نحو ملف الحماية الاجتماعية والتى تسعي من خلال مبادرتها القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة لجموع المصريين، وهو ما استهدفته من خلال تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يضم عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة تجاه ذلك.

ولفت فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن فكرة التحالف الوطني وضمه لمؤسسات اهلية لتوجيه جهودها نحو الخطة المستهدفة للمواطن، يستند إلى أن المؤسسات الاهلية تمتلك قاعدة بيانات عملاقة تمكنها من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن خدمات التحالف الوطني يستفيد منها الكثير من المواطنين فى مختلف القري والنجوع والمحافظات و في مجالات متعددة.

وأضاف مهنى أن التحالف الوطني أصبح يقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا في أكثر من مجال، ومن أهمها توزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا فى المناطق النائية فى جمهورية مصر العربية، قائلا: "لقد استطاع التحالف أن يصل للمواطنين فى المناطق البعيدة والحدودية وتقديم الاحتياجات الخاصة لهم"، منوها لدورهم الكبير لما يقدموه للمواطنين الأبرياء والاطفال بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية في قطاع غزة وارسال المساعدات الإغاثية والإنسانية ووصولها للأشقاء الفلسطينين.