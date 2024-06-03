شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجالى: أتوقع تغييرا وزاريا موسعا.. والرئيس استجاب للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى محمد الجالى، مدير تحرير الخليج 365، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أدت ما عليها خلال الفترة الماضية، فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.

وأشار "الجالى"، فى مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفترة القادمة تستلزم أن تكون الوجوه الجديدة قادرة على تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل دقة، حيث كلف الرئيس السيسى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.

وأوضح "الجالى"، أن الرئيس السيسى استجاب لمخرجات الحوار الوطنى، وأنه يتحرك فى أي اتجاه يقتضى المصلحة الوطنية، متوقعًا أن يكون التغيير المرتقب تغييرًا موسعًا ويشمل الوزارات الخدمية إضافة إلى عدد من الحقائب الأخرى بالتوازى مع تحديات المرحلة، واستكمالًا لإنجازات الدولة فى مختلف القطاعات التنموية.

وتوقع "الجالى" أن تشهد الحكومة الجديدة استمرار مسار الدولة فى تمكين الشباب والمرأة، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.