شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى تضع على عاتق الحكومة الجديد مسؤولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل حكومة جديدة، يرسخ لمفهوم استقرار السلطة التنفيذية، ويدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة بالداخل والخارج، لتوفير مناخ آمن وصحي يهدف لتنفيذ مشروع بناء الإنسان المصري الذي وجه به الرئيس من قبل.

وأكد فهمي ، أن الحكومة المستقيلة تولت المسؤولية في فترة مليئة بالتحديات الصعبة محليا وإقليميا ودوليا، وقدمت جهودا كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ودعم مسارات التنمية والبناء التي شرعت فيها لتوفير حياة كريمة للمواطنين أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي تضع على عاتق الحكومة الجديد مسؤولية كبيرة تتطلب خبرات وكفاءات وأصحاب قدرات عالية لوضع حلول مبتكرة، خاصة فيما تتضمنه توجيهات الرئيس من أولويات لتعزيز استمرار الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمار في الداخل والخارج والحد من آثار التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وشدد فهمي على أن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية قوية ومختلفة فيما تقدمه الحكومة من جهود وحلول خارج الصندوق وأن تكون أيضا فعالة وناجزة في ملف الأمن القومي وبناء الإنسان وتعزيز الهوية وتنشيط الاقتصاد.