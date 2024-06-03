شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى يحمل الخير للمصريين دون تمييز أو رغبة فى تحقيق أى غرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعم ملايين المصريين من الفئات الأولى بالرعاية، فقد بات شريك هام ورئيسي في الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية جنبا الى جنب مع الدولة، التى تعكف على مدار الفترة الماضية في زيادة عدد المستحقين من الدعم والرعاية الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن التحالف الوطني نجح في مكافحة الفقر خاصة انه جاء في وقت دقيق للغاية يتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على كافة النظم الاقتصادية الكبرى، لذا لابد من دعم دور التحالف الذى يحمل الخير للمصريين دون تمييز أو رغبة في تحقيق غرض إعلامي، فقد أكد على مدار العامين الماضيين أن الهدف الأول والأخير لكافة المبادرات التي أطلقت مصلحة المصريين والوطن دون النظر لأية اعتبارات أخرى.