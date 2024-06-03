شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رحاب موسى: استقالة الحكومة تعكس روح المسئولية والشفافية للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل إن تقديم الدكتور مصطفى مدبولى استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسى يعكس روح المسؤولية والشفافية التى تتسم بها القيادة الحالية.

وأضافت رحاب موسى، أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بذلت جهودا كبيرة فى تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطنى والعبور بالدولة من الازمات العالمية المتتالية إلى بر الأمان.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسى الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى يأتى فى وقت حاسم، حيث يواجه بلدنا تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن هذا التجديد دليل على قدرته على دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة هى محل تقدير واحترام. معربة عن ثقتها فى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات لاستكمال العمل على تنفيذ وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات الوطنية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة الجديدة مطلوب منها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.