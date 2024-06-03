وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر: للتعامل بإيجابية مع مقترح بايدن بشأن غزة

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر قولهم اليوم إنه ينبغي "التعامل بجدية وإيجابية" مع الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن والذي سيؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت الوكالة السعودية إن "الوزراء عقدوا لقاء افتراضيا لمناقشة الاقتراح إلى جانب جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لتبادل الاسرى الإسرائيليين والفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار ودخول مساعدات كافية إلى غزة".